Lorenzo Musetti ha raggiunto per la prima volta i quarti di finale in un torneo dello Slam, ottenendo la qualificazione agli Australian Open con la vittoria su Taylor Fritz. Con questa prestazione, diventa il terzo italiano nella storia a raggiungere questa fase in tutte le prove del Grande Slam, segnando un importante traguardo nella sua carriera e rafforzando la presenza italiana nel circuito internazionale.

La vittoria di oggi contro Taylor Fritz non solo ha consegnato a Lorenzo Musetti i primi quarti di finale della carriera agli Australian Open, ma lo ha proiettato in una cerchia veramente ristretta. Infatti il toscano è diventato il terzo tennista italiano di sempre a raggiungere almeno i quarti di finale in tutti gli Slam. Gli altri due a riuscirsi in precedenza sono stati Matteo Berrettini e Jannik Sinner. Un traguardo che va a dimostrare l’enorme crescita fatta dal nativo di Carrara, soprattutto sul veloce, nelle ultime stagioni. Proprio sul cemento il toscano aveva sempre fatto molta fatica, ma prima sono arrivati i quarti agli US Open e successivamente anche questo bel risultato in Australia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lorenzo Musetti ai quarti di finale in tutti gli Slam: é il terzo italiano a riuscirci!

Lorenzo Musetti e il tabù Australian Open da sfatare: unico Slam dove non ha mai raggiunto gli ottaviLorenzo Musetti, il talento italiano del tennis, si prepara a sfidare un tabù: l’Australian Open, l’unico Major in cui non ha ancora raggiunto gli ottavi di finale.

SUPERSONICO! Lorenzo Musetti travolge Fritz e sfiderà Djokovic ai quarti degli Australian Open!Lorenzo Musetti si è imposto con successo contro Fritz, accedendo ai quarti di finale degli Australian Open 2026.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Musetti ai quarti degli Australian Open 2026: Fritz battuto in tre set; Musetti in stato di grazia, batte Taylor Fritz in tre set e accede ai quarti di finale; Musetti-Djokovic, la partita che vale la semifinale: quando e dove vederla; Festa Musetti, quattro quarti di nobiltà Slam.

Musetti, quando gioca contro Djokovic? Orario e dove vedere in tv i quarti degli Australian Open. Lorenzo numero 3 al mondo in caso di vittoriaLorenzo Musetti è sempre più Il Magnifico. L'azzurro, virtualmente numero 3 del mondo, ha dominato lo statunitense Fritz, sconfitto in tre set, ed è volato ... ilmessaggero.it

Musetti senza pietà su Fritz, spazzato in tre set: ai quarti Australian Open ora c'è DjokovicProsegue la marcia di Lorenzo Musetti agli Australian Open. Il carrarino, numero 5 del ranking, ha battuto agli ottavi lo statunitense Taylor Fritz imponendosi in tre set con il punteggio di 6-2, 7-5, ... tuttosport.com

AO: QUARTI DI FINALE PER LORENZO MUSETTI!! Impeccabile Lorenzo batte Taylor Fritz con il risultato di 6/2 7/5 6/4 e approda ai quarti di finale dello slam australiano! Complimenti Lorenzo grandissimo Prossimo avversario Nole D - facebook.com facebook

MASTERCLASS DI MUSETTI Lorenzo domina Fritz (6-2, 7-5, 6-4) e si qualifica ai quarti degli Australian Open per la prima volta in carriera #AusOpen #AO2026 #Tennis #Musetti #Fritz x.com