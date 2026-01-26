Da Minneapolis arrivano immagini che sollevano molte domande, in particolare riguardo all’omicidio di Alex Pretti. Nel contesto di queste notizie, si approfondisce anche l’interesse di Donald Trump per il Minnesota. In questo articolo, analizzeremo i dettagli degli eventi e le possibili motivazioni che collegano queste vicende, offrendo un quadro chiaro e obiettivo delle ultime notizie provenienti dagli Stati Uniti.

Da Minneapolis arrivano immagini e filmati sempre più sconcertanti. Ieri un agente della polizia federale di frontiera ha ucciso Alex Jeffrey Pretti, un uomo di 37 anni che stava partecipando a una protesta contro le retate anti-immigrati ordinate dall’amministrazione Trump. Il Dipartimento per la sicurezza nazionale sostiene che Pretti fosse armato e che l’agente abbia sparato per difendersi, ma i video pubblicati online sembrano contraddire questa versione. Viene da chiedersi perché Trump e il suo consigliere Stephen Miller abbiano scelto di accanirsi in modo particolare contro Minneapolis. Parliamo di una città che non è tra le prime degli Stati Uniti per numero di immigrati e che ha un peso politico decisamente inferiore rispetto alle roccaforti progressiste, come Los Angeles, New York e Chicago, che in questi mesi hanno apertamente sfidato il presidente ponendosi come modelli sociali e culturali alternativi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - L’omicidio di Alex Pretti e l’ossessione di Trump per il Minnesota

Un giudice del Minnesota concede l’ordinanza per preservare le prove della morte di Alex Pretti a Minneapolis (prima che Trump le distrugga)Un giudice del Minnesota ha emesso un’ordinanza per preservare le prove relative alla morte di Alex Pretti a Minneapolis, evitando che possano essere distrutte.

Usa, lobby delle armi contro Trump dopo l’omicidio di Alex Pretti: «Aveva una pistola? Sacro diritto»Dopo l’omicidio di Alex Pretti, infermiere di 37 anni ucciso da agenti dell’ICE a Minneapolis, emergono dubbi sulla versione ufficiale di Donald Trump e della Casa Bianca.

