Lodi e Marsura campioni di cross corto trionfo per i trevigiani dell’HRobert Running Team

Il Cross d’Inverno, disputato il 25 gennaio al Parco degli Alpini vicino a Padova, ha visto i triestini Lodi e Marsura conquistare il titolo di campioni nel cross corto. La gara, caratterizzata da condizioni climatiche invernali con pioggia, freddo e fango, ha rappresentato la terza tappa della stagione regionale, offrendo un importante momento di confronto per gli atleti del settore.

Il vicentino e la trevigiana conquistano a Padova i titoli regionali assoluti sulla distanza dei 3 km. Athletic Club Firex Belluno (uomini) e Assindustria Sport (donne) s'impongono nelle staffette Pioggia, freddo e fango. Tanto fango. Una cornice tipicamente invernale ha accompagnato il debutto del Cross d'Inverno che oggi – domenica 25 gennaio – sui prati del Parco degli Alpini, alle porte di Padova, è coinciso con la terza tappa della stagione regionale. L'inverno è giunto al giro di boa assegnando i titoli veneti assoluti di cross corto e quelli di staffetta, oltre a offrire la prima prova del campionato regionale master di società.

Padova, Lodi e Marsura campioni di cross cortoRISULTATI. UOMINI. Campionato regionale individuale di cross corto (3 km): 1. Kevin Lodi (G.A. Bassano 1948) 9’47, 2. Stefano Furlani (Atl. Vicentina) 9’52, 3. Matteo Salviati (Fiamme Oro Padova) ... fidal.it