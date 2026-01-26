L’obiettivo di Cresci puntato sulla Romagna
Entra nella fase più attiva il progetto "In studio. La scena del contemporaneo: quattro artisti per l’obiettivo" di Mario Cresci che vede impegnato il maestro della fotografia contemporanea, in una campagna fotografica finalizzata a comporre una mappa visiva e concettuale della scena artistica romagnola. Da oggi a sabato Cresci trascorrerà una settimana in Romagna per documentare con il suo obiettivo l’attività e gli atelier degli artisti Alessandro Roma a Faenza e Chiara Lecca di Modigliana. La campagna è commissionata dal Comune di Savignano sul Rubicone, assessorato alla Cultura, nell’ambito delle attività della Fototeca comunale "Marco Pesaresi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Acistom Obiettivo puntato sulla prevenzione
Leggi anche: Torino, obiettivo centrocampista: mirino puntato in Argentin
Argomenti discussi: L’obiettivo di Cresci puntato sulla Romagna; Scatti d'autore tra le colline per raccontare l'arte: il fotografo Mario Cresci entra nell'atelier forlivese; Il miglior panettone d’Italia? È quello della pasticceria Solodamanduca di Aprilia; La notte dei CBCR, dal clubbing al post punk la rassegna che scopre i talenti.
L’obiettivo di Cresci puntato sulla RomagnaEntra nella fase più attiva il progetto In studio. La scena del contemporaneo: quattro artisti per l’obiettivo di Mario ... ilrestodelcarlino.it
Nuovo progetto, nuova sfida Con Cresci stiamo lavorando su strategia, contenuti e crescita digitale. Obiettivo Far crescere il brand online, trasformando le idee in risultati reali attraverso un approccio costruito su misura! - facebook.com facebook
Mentre la concentrazione di ricchezza cresce a ritmi esorbitanti e il mondo si appresta a conoscere il primo trilionario della storia, l’obiettivo di eliminare la povertà estrema appare sempre più come un miraggio. Il rapporto “Nel baratro della disuguaglianza. Co x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.