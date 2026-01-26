Lo Stato delle Cose | anticipazioni ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

Lo Stato delle Cose, condotto da Massimo Giletti, è un programma che analizza con chiarezza e sobrietà temi di attualità e società. In onda ogni settimana su Rai 3, offre anticipazioni sugli argomenti trattati, presenta gli ospiti e fornisce informazioni sullo streaming. L’obiettivo è offrire ai telespettatori uno sguardo approfondito sulla realtà, contribuendo a una lettura più consapevole dei fatti che ci riguardano.

Questa sera, lunedì 26 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Lo Stato delle Cose, il nuovo programma di Massimo Giletti che racconta la complessità dello spazio e del tempo in cui viviamo, per dare ai telespettatori la possibilità di leggere la realtà da una diversa prospettiva, per fare il punto su "lo stato delle cose" per quello che è e non per quello che appare. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. Michele Santoro interviene sulla più stretta attualità, nazionale e internazionale.

