Lo spettacolo Il Poema a fumetti al Teatro Biondo | in scena il regista Paolo Valerio e la pianista Sabrina Reale

Pubblicato con grande scalpore nel 1969, “Poema a fumetti” è diventato un caso letterario: per anni irreperibile nelle librerie, soltanto da qualche tempo lo si sta rivalutando. «Capita nella vita di fare cose che piacciono senza riserve, cose che vengono su dai visceri. “Poema a fumetti” è per me una di queste, come Il deserto dei Tartari, come Un amore», così Dino Buzzati presentava ai suoi lettori questo strano libro, che è a tutti gli effetti un graphic novel, un romanzo a fumetti reso possibile grazie al doppio talento dell’autore, che oltre a essere uno straordinario scrittore era anche uno stimato pittore.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Lo spettacolo “Stand up for Giuda”, interpretato da Ettore Bassi e scritto da Leonardo Petrillo, sarà in scena al Teatro Biondo di Palermo, nella Sala Strehler, giovedì 8 gennaio alle ore 21.

Il Poema a fumetti di Dino Buzzati alla Sala Strehler del Biondo di PalermoDa giovedì 29 gennaio a domenica 1 febbraio, la Sala Strehler del Teatro Biondo di Palermo ospita il POEMA A FUMETTI di Dino Buzzati, diretto e interpretato da Paolo Valerio. guidasicilia.it

Antonio Veneziano, il poeta siciliano del Cinquecento: convegno e spettacolo con Al-Cantàra a CataniaAntonio Veneziano grande poeta siciliano del cinquecento celebrato da Al-Cantàra con un convegno ed uno spettacolo teatrale musicale in scena il 23 ed il 25 gennaio. Un doppio evento culturale […] ... blogsicilia.it

