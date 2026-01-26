Lo spazzaneve si ribalta estratto dal mezzo un uomo

Le abbondanti nevicate delle ultime ore hanno provocato diversi incidenti, tra cui il ribaltamento di uno spazzaneve. In seguito all’incidente, un uomo è stato estratto dal mezzo, evidenziando la pericolosità delle condizioni atmosferiche recenti. Questi eventi sottolineano l’importanza di prestare attenzione alle avverse condizioni stradali durante le nevicate, per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Gli effetti delle nevicate delle ultime ore, in fatto di incidenti, si sono visti anche poco dopo il confine nostrano. È il caso di Cortina d’Ampezzo, nel bellunese, dove ieri, domenica 25 gennaio, sotto un’abbondante nevicata un mezzo spazzaneve comunale si è ribaltato mentre stava intervenendo sulla ciclabile nella frazione di Zuel. L’incidente è avvenuto per la precisione sulla Statale 51 Alemagna, a pochi chilometri da Cortina. Il conducente del mezzo, un 56enne, è stato liberato dai vigili del fuoco intervenuti e poi assistito dalle ambulanze giunte da Cortina e da Pieve di Cadore. Per lui è stato necessario infine un passaggio all’ospedale di Belluno, per maggiori accertamenti.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Perde il controllo dell'auto e si ribalta in mezzo alla strada: ferito un uomoUn incidente si è verificato oggi pomeriggio ad Ancona, quando un'auto ha perso il controllo e si è ribaltata lungo la strada di Montesicuro.

