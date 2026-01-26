Lo sfogo di Sarri | Quel giocatore è venuto nel mio ufficio a piangere

In un momento di crescente tensione, Maurizio Sarri ha condiviso un episodio che evidenzia le difficoltà interne alla Lazio. Il tecnico ha raccontato di un confronto emotivo con un giocatore, simbolo delle problematiche che attraversano la squadra. Questa situazione si inserisce in un contesto di contestazioni dei tifosi e di tensioni tra Sarri e la società, evidenziando le sfide attuali della Lazio.

Le acque in casa Lazio si fanno sempre più agitate e ora anche Maurizio Sarri suona l'allarme. Mentre la contestazione dei tifosi nei confronti del presidente Claudio Lotito si fa sempre pù accesa, adesso anche i rapporti tra il tecnico e la società non sembrano più idilliaci. Dopo il pareggio senza reti in casa del Lecce, l'allenatore toscano ha rispedito al mittente le insinuazioni riguardo a presunti suoi rapporti difficili con i giocatori: "Non ci sono problemi tra me e la squadra. Dieci giorni fa è andato via un giocatore che è venuto nel mio ufficio e ha pianto. Se poi si vende un giocatore e si dice non andava d’accordo con Sarri è un po' brutto". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

