Lo sciacallo che ha derubato un ragazzo morto a Torino

Un video ha ripreso un episodio avvenuto a Torino, in cui Davide Borgione, un ragazzo, è stato derubato da uno sciacallo mentre si trovava in strada. Dopo una serata in discoteca, Borgione aveva preso una bici elettrica a noleggio per tornare a casa. L’immagine mostra la scena del furto, evidenziando la situazione di vulnerabilità e il comportamento di chi sfrutta momenti di difficoltà.

Un video racconta la scena. Il protagonista è Davide Borgione. Dopo una serata in discoteca prende una bici elettrica a noleggio per tornare a casa. La telecamera che punta su corso Marconi angolo via Nizza, quartiere San Salvario di Torino, inquadra una macchina. Che gli passa davanti e lo colpisce. Il guidatore dirà agli investigatori: «Se l’ho urtato, quel ragazzo era già a terra. Non mi sono accorto di niente. Per questo me ne sono andato». Ma è quello che succede dopo a essere incredibile. Davide Borgione. Passa un altro uomo, racconta oggi La Stampa. Vede il corpo a terra. Si avvicina. Rovista nelle tasche.🔗 Leggi su Open.online

La Spezia: morto il ragazzo accoltellato a scuola. In carcere il compagno che lo ha aggreditoLa Spezia piange la perdita di un giovane di 19 anni, vittima di una ferita da arma bianca durante un episodio avvenuto presso l’istituto Einaudi-Chiodo.

Crans-Montana, Bertolaso al Niguarda: "Un ragazzo ha appreso qui che il suo migliore amico è morto"A Crans-Montana, Bertolaso ha raccontato di un ragazzo che, arrivato con la madre, ha appreso della morte del suo migliore amico.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: L’ultimo falso dello sciacallo dei corsi di formazione, che truffava i giovani disoccupati; Una volpe passeggia tranquilla in centro Pavullo durante la notte; Torino, 19enne muore mentre torna a casa in bici dalla discoteca e viene derubato; Giuffredi: Ranieri? C'è il mercato in corso, vediamo che succede.

L’ultimo falso dello sciacallo dei corsi di formazione, che truffava i giovani disoccupatiSvolta grazie alla tenacia di un’avvocata: Apocrifo il testamento con cui voleva nascondere anche i beni ricevuti in eredità ... torino.repubblica.it

Sciacalli dorati avvistati vicino ai laghetti di Cesena: sarebbero quattro gli esemplari presenti. L'animale è protetto in Italia dal 1992L'avvistamento da parte di alcuni agricoltori che hanno poi informato il presidente della Riserva di Caccia di Azzano Decimo e del Distretto venatorio 11, Mario Del Bianco che a sua volta ha informato ... ilgazzettino.it