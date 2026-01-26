Lo beccano mentre cede la dose di cocaina e con più di mille euro in tasca | arrestato 37enne

Un uomo di 37 anni di Giussano è stato arrestato dai carabinieri a Carate Brianza mentre stava cedendo una dose di cocaina. Durante l'intervento, sono stati sequestrati oltre mille euro in contanti. L’arresto si inserisce nelle operazioni di contrasto allo spaccio di droga nelle aree urbane della zona. L’uomo è stato condotto nelle camere di sicurezza in attesa di ulteriori accertamenti e del procedimento giudiziario.

Lo hanno colto sul fatto mentre stava cedendo dosi di droga ad un avventore e lo hanno arrestato. Finisce in manette un 37enne residente a Giussano, ritenuto colpevole di spaccio di sostanze stupefacenti e arrestato dai carabinieri nel centro cittadino di Carate Brianza. I carabinieri della compagnia di Seregno stavano perlustrando il centro cittadino di Carate Brianza quando hanno visto un'auto, ferma, che li ha insospettiti. E ci avevano visto giusto dato che al suo interno stava avvenendo un passaggio di consegne, un piccolo involucro contenente droga era stato infatti passato di mano. I militari hanno deciso quindi di vederci chiaro e sono andati a bussare al finestrino dell'auto con uno dei due che, alla vista della pattuglia, ha provato ad occultare l'involucro nei pantaloni.🔗 Leggi su Monzatoday.it

