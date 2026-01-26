Livigno cartolina dalle emozioni | Il Villaggio Olimpico? Scommessa vinta

Livigno si prepara a ospitare le Olimpiadi con interventi infrastrutturali in corso. I lavori per gli impianti e le strutture sportive avanzano rapidamente, garantendo il rispetto delle scadenze previste. La località si conferma come meta strategica e funzionale per l’evento, dimostrando un impegno concreto nell’accoglienza delle competizioni olimpiche. Un’ulteriore conferma della sua capacità di coniugare bellezza naturale e servizi di livello internazionale.

Livigno (Sondrio) – Livigno si sta facendo bella per le Olimpiadi. I lavori per predisporre impianti di alto livello stanno procedendo velocemente e, in generale, tutte le opere previste per l’evento a cinque cerchi saranno prontissime per il via delle Olimpiadi. “Siamo ormai alle ultime battute per quel che riguarda l’organizzazione ’olimpica’ – dice il sindaco di Livigno Remo Galli –. Tutto sta procedendo per il meglio, siamo in linea coi tempi stimati per completare gli ultimi lavori e questo è già un ottimo risultato. Tutti stanno lavorando alacremente. Stiamo risolvendo gli ultimi ’problemini’, ma sono fiducioso e ottimista perché conosco bene il territorio di Livigno e so cosa vuol dire quando tutta la comunità lavora per un unico obiettivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

