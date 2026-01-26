È iniziata la stagione di Formula 1 con i primi test del 2026 a Montmeló, vicino Barcellona. La sessione a porte chiuse permette ai team di valutare le nuove monoposto e gli aggiornamenti tecnici. In questa fase, si analizzano le performance e si preparano le strategie per la stagione, in un contesto di grande attenzione agli sviluppi tecnologici e sportivi.

Grande attesa, come al solito per la Ferrari, che venerdì scorso ha presentato la nuova SF-26 sulla pista di Fiorano. Nel 2026 grande novità anche per le power unit. La potenza sarà equamente divisa: 50% motore a combustione interna e 50% componente elettrica. L’ibrido viene semplificato con l’eliminazione della MGU-H, mentre la MGU-K vede un incremento rilevante della potenza, da 120 kW a 350 kW, con benefici diretti su accelerazione e velocità nei rettilinei. Le vetture utilizzeranno carburanti avanzati sostenibili, senza compromettere le prestazioni. Quest'anno la grande curiosità è scoprire i nuovi valori in pista per via della rivoluzione regolamentare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Via alla stagione di Formula 1: a Montmeló i primi test del 2026

