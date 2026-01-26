Segui in tempo reale la diretta della partita tra Sinner e Darderi agli Australian Open 2026. L’incontro si protrae, con i precedenti che si sono allungati, mantenendo alta l’attenzione sugli sviluppi sul campo. Restate aggiornati per tutte le ultime notizie e risultati, con un’attenzione particolare alle sfide più attese del torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-FRITZ DALLE 4.00 7.32 Buongiorno, la kazaka Elena Rybakina e la belga Elise Mertens stanno giocando il secondo set: nel primo la kazaka si è imposta per 6-1 e proprio in questo istante ha ottenuto il break anche nella seconda partita, portandosi sul 3-2 col servizio a disposizione. Buon pomeriggio amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Jannik Sinner e Luciano Darderi, con i due azzurri che si affrontano agli ottavi di finale dell’ Australian Open, in un derby che può solo che regalarci scintille. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Darderi, Australian Open 2026 in DIRETTA: si prolunga l’attesa, match precedenti che si dilungano

LIVE Errani/Paolini-Birrell/Gibson 6-3 3-6 4-4, Australian Open 2026 in DIRETTA: si prolunga l’attesa, altro rinvioAggiornamenti in tempo reale sull'incontro ErraniPaolini contro BirrellGibson agli Australian Open 2026.

LIVE Sinner-Darderi, Australian Open 2026 in DIRETTA: attesa per capire le condizioni fisiche del n.2Benvenuti alla diretta dell'incontro tra Sinner e Darderi agli ottavi dell’Australian Open 2026.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Sinner-Darderi, l'ottavo di finale LIVE dalle 8; Aus Open, Sinner-Darderi LIVE dalle 8: il derby vale i quarti di finale; Diretta Sinner-Darderi oggi, Australian Open 2026. Risultato live; LIVE alle 8 Sinner-Darderi: il derby azzurro vale i quarti a Melbourne.

Sinner-Darderi diretta Australian Open: il derby dell'ottavo di finale, tennis oggi LIVEJannik Sinner torna protagonista negli ottavi di finale degli Australian Open 2026. Lunedì 26 gennaio il campione azzurro affronterà Luciano Darderi in un derby tutto italiano, con match visibile in d ... corrieredellosport.it

Diretta Live Sinner-Darderi Australian Open ottavi di finale: tempo di derby alla Rod Laver ArenaDiretta Live del match tra Sinner e Darderi, in palio c'è un posto ai quarti di finale contro uno tra Ruud o Shelton. sport.virgilio.it

Forza ragazzi. #AustralianOpen #janniksinner #Musetti #darderi #sport - facebook.com facebook

La risposta del campione Così Sinner ha ribaltato il match con Spizzirri Agli Ottavi di finale degli #AustralianOpen il derby italiano con Luciano Darderi Guarda Sinner Darderi, lunedì 26 gennaio alle 8:00 ora italiana, su #DAZN tramite i canali #E x.com