Segui in tempo reale l’incontro tra Sinner e Darderi agli Australian Open 2026. La partita sta per iniziare, con i due tennisti italiani pronti a scendere in campo. Restate aggiornati per non perdere nessuna fase dell’evento e seguire gli sviluppi di questa importante tappa del circuito Slam.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-FRITZ DALLE 4.00 8.02 É un momento d’oro per il tennis italiano! Infatti, dopo la vittoria di Musetti, siamo sicuri di avere due italiani ai quarti di finale per cinque tornei Slam di seguito! 8.00 Sinner, nella sua carriera, non ha mai perso contro tennisti italiani: l’azzurro ha collezionato 17 vittorie su altrettante partite contro i connazionali! 7.58 Pur conoscendosi ed essendo amici, questo è il primo scontro diretto tra Sinner e Darderi: i due tennisti italiani non si sono mai affrontati in carriera. 7.55 Nella notte italiana, c’è stata la straordinaria vittoria di Lorenzo Musetti su Taylor Fritz, con il tennista toscano che ha vinto 3-0 (6-2, 7-5, 6-4), accedendo per la prima volta ai quarti di finale dell’Australian Open, unico Slam in cui non aveva raggiunto questo obiettivo, adesso completato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Darderi, Australian Open 2026 in DIRETTA: manca poco all’ingresso dei due tennisti italiani

LIVE Sinner-Auger Aliassime, Australian Open Opening Week in DIRETTA: manca poco all’ingresso in campo del n.2Segui in tempo reale la partita tra Sinner e Auger-Aliassime, seconda giornata dell'Australian Open.

LIVE Bellucci-Ruud, Australian Open 2026 in DIRETTA: manca poco all’ingresso in campo dell’azzurro!Segui in tempo reale l’andamento del match tra Bellucci e Ruud agli Australian Open 2026.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Sinner-Gaston, Australian Open 2026: a che ora e dove vederla in diretta tv e streaming

Argomenti discussi: Australian Open, oggi Sinner-Darderi - Diretta; Aus Open, Sinner-Darderi LIVE dalle 8: il derby vale i quarti di finale; Sinner-Darderi, l'ottavo di finale LIVE dalle 8; LIVE alle 8 Sinner-Darderi: il derby azzurro vale i quarti a Melbourne.

Diretta Live Sinner-Darderi Australian Open ottavi di finale: tempo di derby alla Rod Laver ArenaDiretta Live del match tra Sinner e Darderi, in palio c'è un posto ai quarti di finale contro uno tra Ruud o Shelton. sport.virgilio.it

Sinner-Darderi diretta Australian Open: il derby dell'ottavo di finale, tennis oggi LIVEJannik Sinner torna protagonista negli ottavi di finale degli Australian Open 2026. Lunedì 26 gennaio il campione azzurro affronterà Luciano Darderi in un derby tutto italiano, con match visibile in d ... corrieredellosport.it

#AO26 Lorenzo #Musetti batte Taylor Fritz per 6-2, 7-5, 6-4 e va ai quarti degli #AustralianOpen: domani giocherà contro Novak #Djokovic. Più tardi, nell'ultima sfida degli ottavi, il derby azzurro #Sinner-#Darderi Foto Ansa - facebook.com facebook

La risposta del campione Così Sinner ha ribaltato il match con Spizzirri Agli Ottavi di finale degli #AustralianOpen il derby italiano con Luciano Darderi Guarda Sinner Darderi, lunedì 26 gennaio alle 8:00 ora italiana, su #DAZN tramite i canali #E x.com