LIVE Sinner-Darderi 6-1 Australian Open 2026 in DIRETTA | primo set chiuso in 27 minuti

Segui la diretta del match tra Sinner e Darderi agli Australian Open 2026. Il primo set si è concluso in 27 minuti con un risultato di 6-1 per Sinner. Aggiorna la pagina per gli sviluppi in tempo reale e le principali azioni del secondo set, mentre i giocatori si preparano a riprendere il gioco.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ALCARAZ HA PRESO IN GIRO SINNER? CRAMPO SIMULATO E RISATA 0-1 Ace esterno di Darderi, che inizia bene il secondo set. 40-30 Lungo di metri il diritto di Darderi. 40-15 Darderi spinge di diritto ed è attento a rete con la volée di rovescio. 30-15 Servizio esterno e diritto a sventaglio vincente dell’italo-argentino. 15-15 Lungo il back di rovescio interlocutorio di Darderi. 15-0 Ace esterno del n.25. Darderi in battuta nel secondo set. 6-1 Servizio e diritto incrociato sulla riga. Sinner chiude il primo set in 27 minuti. Fin qui tutto bene in termini di efficienza fisica. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sinner-Darderi 5-0, Australian Open 2026 in DIRETTA: doppio break, primo set senza storia

LIVE Darderi-Baez, Australian Open 2026 in DIRETTA: 5-2 l'azzurro ad un passo dal primo set

