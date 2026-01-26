LIVE Sinner-Darderi 6-1 6-3 Australian Open 2026 in DIRETTA | troppi errori per l’italo-argentino

Segui in tempo reale l'incontro tra Sinner e Darderi agli Australian Open 2026, con aggiornamenti sui punteggi e le principali azioni. L'italo-argentino affronta una partita complicata, caratterizzata da errori e momenti di tensione. Restate con noi per tutte le novità e le analisi sulla sfida, in un contesto di grande attenzione e rispetto verso il torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ALCARAZ HA PRESO IN GIRO SINNER? CRAMPO SIMULATO E RISATA 6-3 Altro doppio fallo. Sinner si aggiudica in 35 minuti il secondo set. Siamo ad un'ora e 3 minuti di partita. 30-40 Doppio fallo dell'italo-argentino. 30-30 Scambio lungo. Darderi gioca la palla corta, Sinner ci arriva ma lascia scoperto il lato sinistro, così il n.25 va a segno di diritto. 15-30 Risposta profonda di Sinner, in rete il diritto di Darderi in uscita dal servizio. Urlo di rabbia per lui. 15-15 Stavolta è sulla riga e vincente il diritto di Darderi in uscita dal servizio. 0-15 Lungo il diritto del n.

