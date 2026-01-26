LIVE Sinner-Darderi 6-1 6-3 6-6 Australian Open 2026 in DIRETTA | il tie-break deciderà il terzo set

Segui in tempo reale la sfida tra Sinner e Darderi agli Australian Open 2026. Dopo i primi due set, il punteggio è 6-1, 6-3, con il terzo in parità e deciso dal tie-break. Rimani aggiornato sugli sviluppi e sui momenti chiave di questa partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ALCARAZ HA PRESO IN GIRO SINNER? CRAMPO SIMULATO E RISATA Sinner inizia con una seconda. 6-6 Diritto violentissimo di Darderi che Sinner non riesce a contenere. Si va al tie-break. 40-0 Ancora solido da fondo Darderi, in rete il diritto di un Sinner visibilmente in riserva. 30-0 Largo il diritto di Sinner. 15-0 Diritto lungolinea vincente di Darderi. 6-5 Darderi non chiude con la 'veronica' e viene travolto dal diritto lungolinea di Sinner. 40-15 Palla corta e pallonetto di Sinner, largo il tweener disperato di Darderi. 30-15 Lunga la risposta di diritto del n.

