LIVE Sinner-Darderi 6-1 6-3 2-1 Australian Open 2026 in DIRETTA | pioggia di ace per il n2

Da oasport.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Segui la diretta del match tra Sinner e Darderi agli Australian Open 2026. Al momento, Sinner conduce con due set a uno, con un punteggio di 6-1, 6-3, 2-1, in un incontro segnato anche da numerosi ace. Rimani aggiornato sugli sviluppi in tempo reale e sulle strategie dei giocatori, tra emozioni e momenti di tensione. Clicca qui per gli aggiornamenti live.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ALCARAZ HA PRESO IN GIRO SINNER? CRAMPO SIMULATO E RISATA Seconda di servizio. 40-A Sinner aggressivo di diritto, avanza e chiude con la volée alta di diritto. 40-40 Ace esterno di Darderi ad annullare la palla break. 30-40 Micidiale passante di rovescio incrociato vincente del n.2. 30-30 In rete il rovescio incrociato di Darderi. 30-15 Lunga la risposta di rovescio di Sinner. 15-15 Battuta esterna vincente dell’italo-argentino. 0-15 Sinner non chiude ben tre smash, ma l’ultimo recupero di rovescio di Darderi termina in rete. 9.26 Sono già 16 gli ace messi a segno da Sinner. 🔗 Leggi su Oasport.it

live sinner darderi 6 1 6 3 2 1 australian open 2026 in diretta pioggia di ace per il n2

© Oasport.it - LIVE Sinner-Darderi 6-1, 6-3, 2-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: pioggia di ace per il n.2

LIVE Sinner-Darderi 6-1, 3-2, Australian Open 2026 in DIRETTA: il n.2 è avanti di un breakSegui in tempo reale l'incontro tra Sinner e Darderi agli Australian Open 2026.

LIVE Sinner-Darderi 6-1, 2-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: break da 40-15 per il n.2Segui in tempo reale il match tra Sinner e Darderi agli Australian Open 2026.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: LIVE! SINNER-DARDERI, DERBY ITALIANO AGLI OTTAVI DI FINALE, AUSTRALIAN OPEN 2026, DIRETTA E AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE; Diretta Sinner-Darderi oggi, Australian Open 2026. Risultato live; LIVE Sinner-Darderi, Australian Open 2026 in DIRETTA: attesa per capire le condizioni fisiche del n.2; Australian Open, LIVE: Sinner vince 6-3 il secondo su Darderi, è avanti di due set.

live sinner darderi 6Sinner-Darderi LIVE agli Australian Open, il risultato in diretta 6-1, 6-3: Jannik vince anche il secondo setSinner sfida Darderi nella partita degli ottavi degli Australian Open 2026: il campione in carica cerca il terzo trionfo consecutivo a Melbourne ... fanpage.it

live sinner darderi 6Sinner-Darderi 6-1, 6-3, 2-1 la diretta: gli ottavi di finale degli Australian Open. Jannik vince il secondo set in 35 minuti di giocoSuperati i problemi fisici, Jannik Sinner torna in campo a Melbourne per gli ottavi di finale degli Australian Open. L'azzurro giocherà contro l'altro italiano Luciano Darderi in ... ilmessaggero.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.