LIVE Sinner-Darderi 0-0 Australian Open 2026 in DIRETTA | inizia il derby italiano alla Margaret Court Arena

Segui in tempo reale il match tra Sinner e Darderi agli Australian Open 2026, in corso alla Margaret Court Arena. Aggiorna la diretta per restare informato sui punti e sull’andamento del derby italiano. Il confronto si svolge in un contesto di equilibrio, con Sinner che mantiene alta la concentrazione. Clicca sul link per gli aggiornamenti continui e le novità sul torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-FRITZ DALLE 4.00 A-40 Ancora ace per Sinner. 40-40 Cerca di cambiare lato Sinner con il rovescio, ma il colpo finisce in rete. Seconda. A-40 Servizio e dritto vincente del n.2. 40-40 Ace di Sinner! 30-40 La prima se ne va con un servizio vincente. 15-40 Risposta vincente di Darderi con il dritto lungolinea! Due palle break per l’italo-argentino. Ancora seconda. 15-30 In corridoio il rovescio dell’altoatesino. Seconda palla. 15-15 Prima vincente di Sinner. 0-15 Grandissimo dritto vincente di Darderi, che inizia benissimo il suo match. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Darderi 0-0, Australian Open 2026 in DIRETTA: inizia il derby italiano alla Margaret Court Arena LIVE Bellucci-Ruud, Australian Open 2026 in DIRETTA: inizia il match della Margaret Court Arena!Segui la diretta del match tra Bellucci e Ruud agli Australian Open 2026, in programma alla Margaret Court Arena. LIVE Musetti-Collignon 2-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: subito grande equilibrio sulla Margaret Court ArenaSegui in tempo reale il match tra Musetti e Collignon agli Australian Open 2026, con aggiornamenti costanti sulla Margaret Court Arena. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Jannik Sinner - Luciano Darderi all'Australian Open 2026: programma, orario e dove vedere la partita · Tennis ATP; Sinner-Darderi diretta Australian Open: il derby dell'ottavo di finale, tennis oggi LIVE; Aus Open, Sinner-Darderi LIVE dalle 8: il derby vale i quarti di finale; Australian Open, oggi Sinner-Darderi - Diretta. Sinner-Darderi 0-0, la diretta: orario e dove vedere in tv gli ottavi degli Australian Open. In palio i quartiSuperati i problemi fisici, Jannik Sinner torna in campo a Melbourne per gli ottavi di finale degli Australian Open. L'azzurro giocherà contro l'altro italiano Luciano Darderi in ... ilmattino.it Sinner-Darderi diretta Australian Open: il derby dell'ottavo di finale, tennis oggi LIVEJannik Sinner torna protagonista negli ottavi di finale degli Australian Open 2026. Lunedì 26 gennaio il campione azzurro affronterà Luciano Darderi in un derby tutto italiano, con match visibile in d ... corrieredellosport.it #AO26 Lorenzo #Musetti batte Taylor Fritz per 6-2, 7-5, 6-4 e va ai quarti degli #AustralianOpen: domani giocherà contro Novak #Djokovic. Più tardi, nell'ultima sfida degli ottavi, il derby azzurro #Sinner-#Darderi Foto Ansa - facebook.com facebook La risposta del campione Così Sinner ha ribaltato il match con Spizzirri Agli Ottavi di finale degli #AustralianOpen il derby italiano con Luciano Darderi Guarda Sinner Darderi, lunedì 26 gennaio alle 8:00 ora italiana, su #DAZN tramite i canali #E x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.