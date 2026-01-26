LIVE Musetti-Fritz Australian Open 2026 in DIRETTA | si parte con l’americano al servizio

Segui in tempo reale la sfida tra Musetti e Fritz agli Australian Open 2026, con aggiornamenti costanti sull’incontro. Al momento, l’americano si prepara al servizio. Per non perdere nessuna fase del match, clicca sul link per aggiornamenti e dettagli sulla diretta. La partita si sta svolgendo in un’atmosfera di grande attesa, con i giocatori pronti a scendere in campo.

4:07 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 4 minuti si partirà con l'americano al servizio. 4:05 Accolti dall'applauso del pubblico entrano in campo il numero 5 ed il 9 ATP. 4:03 Musetti e Fritz sono ancora all'interno degli spogliatoi intenti a sciogliere i muscoli con gli ultimi esercizi di riscaldamento. 3:58 Ancora pochi minuti ci separano all'ingresso in campo dei due protagonisti del match. 3:53 Il vincente del match troverà ai quarti Novak Djokovic. Il serbo ha usufruito del forfait del ceco Jakub Mensik.

