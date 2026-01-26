Segui in tempo reale l’incontro tra Musetti e Fritz agli Australian Open 2026, concluso con un punteggio di 6-2, 7-5, 6-4 a favore di Musetti. La partita ha mostrato un livello di gioco elevato, aprendo la strada a una possibile sfida contro Djokovic nei quarti di finale. Restate aggiornati per tutte le novità e i dettagli sulla competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DARDERI DALLE 8.00 6:20 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Musetti-Fritz. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 6:19 Dopodomani Lorenzo è atteso dalla grande sfida al serbo Novak Djokovic. 6:18 Match durato appena 2 ore e 4 minuti con Musetti che ha servito 13 ACE mettendo in campo il 68% di prime dalle quali ha ricavato ben l084% dei punti. Ottimo anche il dato con la seconda, da cui ha raccolto il 69% degli scambi. Appena il 64% di punti vinti con la prima da Fritz, che di solito viaggia su ben altre percentuali. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Musetti-Fritz 6-2 7-5 6-4, Australian Open 2026 in DIRETTA: PRESTAZIONE SONTUOSA! Lanciata la sfida a Djokovic per i quarti!

LIVE Musetti-Fritz 6-2 7-5 6-4, Australian Open 2026 in DIRETTA: l'azzurro incanta e vola ai quarti, sfiderà Novak Djokovic!

LIVE Australian Open: Musetti-Fritz, chi vince ai quarti sfida Djokovic

