LIVE Musetti-Fritz 6-2 7-5 4-3 Australian Open 2026 in DIRETTA | l’azzurro conferma il break

Segui in tempo reale l'incontro tra Musetti e Fritz agli Australian Open 2026, con aggiornamenti costanti sul punteggio e le fasi chiave del match. Attualmente, Musetti si trova avanti con un set e si sta contendendo il secondo. Resta sintonizzato per tutte le novità e gli sviluppi in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DARDERI DALLE 8.00 40-30 ACE provvidenziale dell'italiano! Palla del 5-3. 30-30 Dritto sulla riga e schiaffo al volo vincente dello statunitense. 30-15 Vola in corridoo il dritto inside out del californiano. 15-15 Scappa via la risposta di dritto dell'americano sulla seconda dell'avversario. 0-15 Scappa via il rovescio lungolinea di Lorenzo. Fritz ora sta dando tutto. 4-3 Game Fritz. Servizio vincente. L'italiano resta avanti di un break. 40-0 Servizio e dritto poderoso dello satunitense. 30-0 ACE Fritz. 15-0 Servizio, rovescio in avanzamento e smash a rimbalzo solido dell'americano.

