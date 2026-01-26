LIVE Musetti-Fritz 6-2 7-5 3-2 Australian Open 2026 in DIRETTA | l’azzurro piazza il break immediato nel terzo set

Segui in tempo reale l’andamento del match tra Musetti e Fritz agli Australian Open 2026. L’azzurro ha conquistato un break immediato nel terzo set, portandosi avanti 3-2. Aggiorna la diretta per tutte le novità sul punteggio e le azioni più importanti. Restiamo collegati per le ultime notizie e aggiornamenti dall’evento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DARDERI DALLE 8.00 3-2 Game Fritz. E servizio vincente. L'azzurro conserva il break di margine. 40-15 ACE del n.9 ATP. 30-15 Servizio e dritto ben giocato dall'americano. 15-15 Il nastro trascina in corridoio il rovescio di Fritz. 15-0 Non passa il rovescio lungolinea del carrarino. 3-1 Game Musetti. Molto reattivo il toscano con il dritto in uscita dal servizio. 40-15 ACE del toscano e due palle del 3-1. 30-15 Prima esterna vincente dell'azzurro. 15-15 Servizio e dritto a segno per Lorenzo. 0-15 Gran punto dell'americano, che spinge sin dalla risposta e fa buona guardia a rete.

