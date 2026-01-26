LIVE Musetti-Fritz 6-2 3-4 Australian Open 2026 in DIRETTA | l’americano cancella una palla break

Segui in tempo reale l'incontro tra Musetti e Fritz agli Australian Open 2026. Attualmente il punteggio è 6-2, 3-4, con l’americano che ha annullato una palla break. Per aggiornamenti costanti sulla partita e sulla cronaca, clicca sul link dedicato. Ricorda di consultare anche la diretta di Sinner-Darderi, in programma dalle 8.00.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DARDERI DALLE 8.00 30-30 ACE dell’italiano, il sesto. 15-30 Musetti colpisce male questo dritto inside in. 15-15 Servizio, dritto e volèe a segno per Lorenzo. 0-15 Scappa via il dritto lungolinea dell’azzurro. 3-4 Game Fritz. ACE. 40-0 Prima vincente dello statunitense. 30-0 Servizio e dritto. 15-0 Scambio prolungato condotto saggiamente dal californiano. 3-3 Game Musetti. Prima vincente dell’italiano. 40-15 Peccato. Il toscano arriva benissimo sulla smorzata dell’avversario ma spedisce in rete la volèe alta di rovescio. 40-0 Servizio, palla corta e tocco incrociato strettissimo di solo polso dell’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Fritz 6-2 3-4, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’americano cancella una palla break LIVE Musetti-Fritz 1-2, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’americano cancella tre palle breakSegui in tempo reale l'incontro tra Musetti e Fritz agli Australian Open 2026. LIVE Sinner-Spizzirri 4-6 6-3 1-2, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’azzurro cancella una palla breakSegui in tempo reale l'incontro tra Sinner e Spizzirri agli Australian Open 2026. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Musetti-Fritz LIVE: Lorenzo vince il 1° set; LIVE Musetti-Fritz 1-2, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’americano cancella tre palle break; LIVE Australian Open: Musetti-Fritz 1-0. Lorenzo vince il primo set 6-2; Musetti-Fritz vale un posto nei quarti: quando e dove vederla. LIVE Musetti-Fritz 6-2 1-2, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’americano prova a reagireCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DARDERI DALLE 8.00 15-30 Completamente fuori giri con il dritto inside out Fritz. oasport.it LIVE Australian Open: Musetti-Fritz, chi vince ai quarti sfida DjokovicA Melbourne si giocano gli ultimi ottavi: prima del derby italiano Sinner-Darderi, Lorenzo sfida l'americano attuale numero 9 Atp ... gazzetta.it SUPER MUSETTI NEL PRIMO SET Lorenzo vince agevolmente in 32 minuti il primo set 6-2 contro Fritz #AusOpen #AO2026 #EurosportTennis #Musetti #Fritz x.com Eurosport Italia. . SUPER MUSETTI NEL PRIMO SET Lorenzo vince agevolmente in 32 minuti il primo set 6-2 contro Fritz #AusOpen #AO2026 #EurosportTennis #Musetti #Fritz - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.