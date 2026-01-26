LIVE Musetti-Fritz 1-2 Australian Open 2026 in DIRETTA | l’americano cancella tre palle break

Segui in tempo reale l'incontro tra Musetti e Fritz agli Australian Open 2026. L’americano ha annullato tre palle break, mantenendo la parità nel punteggio. Aggiorna la diretta per tutte le fasi del match e le ultime novità. La nostra copertura ti permette di rimanere informato sugli sviluppi più recenti, con aggiornamenti puntuali e dettagli precisi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DARDERI DALLE 8.00 2-2 Game Musetti. Servizio e dritto. 40-15 In corridoio il dritto difensivo dell’americano. 30-15 ACE Musetti. 15-15 Risposta fortunosa di Fritz, che chiede scussa all’avversario. 15-0 Servizio e dritto a segno per l’azzurro. 2-1 Game Fritz. Non passa la palla corta i rovescio di Musetti. AD-40 Arriva la stecca di dritto da parte dell’azzurro. 40-40 Prima vincente del californiano. 40-AD Palla break Musetti. Risposta di dritto profonda e centrale del toscano. 40-40 ACE Fritz. Parità. 30-40 Decolla il rovescio difensivo dell’italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Fritz 1-2, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’americano cancella tre palle break Leggi anche: LIVE Musetti-Fritz 1-2, ATP Finals 2025 in DIRETTA: l’americano cancella 4 palle break LIVE Sinner-Gaston 3-2, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’azzurro cancella tre palle breakSegui la diretta dell'incontro tra Sinner e Gaston agli Australian Open 2026. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: LIVE Musetti-Fritz 1-2, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’americano cancella tre palle break; LIVE Australian Open: Musetti-Fritz a caccia dei quarti, 4-2 nel primo set; Musetti-Fritz, l'ottavo di finale LIVE; Lorenzo Musetti - Taylor Fritz Riassunto della partita. LIVE Musetti-Fritz, Australian Open 2026 in DIRETTA: sfida di cartello tra n.5 e n.9!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell'ottavo di finale degli Australian Open 2026 tra Lorenzo ... oasport.it LIVE Australian Open: Musetti-Fritz, chi vince ai quarti sfida DjokovicA Melbourne si giocano gli ultimi ottavi: prima del derby italiano Sinner-Darderi, Lorenzo sfida l'americano attuale numero 9 Atp ... gazzetta.it Australian Open 2026: oggi Musetti contro Fritz. Orario e dove vederlo Ultimi ritocchi, porte chiuse e massimo equilibrio. La giornata azzurra di Melbourne si è aperta ieri con Lorenzo Musetti al lavoro al coperto del National Tennis Centre, dove ha rifinito la pre - facebook.com facebook Il Day 9 dell'Australian Open sarà uno spettacolo! Musetti contro Fritz e poi il derby italiano Darderi-Sinner x.com

