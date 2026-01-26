LIVE Italia-Croazia 3-2 Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | Cocchiere trova la prima rete del match

Segui in tempo reale la partita tra Italia e Croazia valida per gli Europei di pallanuoto femminile 2026. La diretta offre aggiornamenti costanti sul punteggio e sui momenti salienti, come il primo gol di Roberta Bianconi. Restate con noi per tutte le novità e per non perdere gli sviluppi di questa sfida.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.26 Goooooooooooooool!! Si sblocca Roberta Bianconi che va a segno dai 6 metri. Italia-Croazia 3-2 4.46 Gol di Neli Jankovic che dal centro chiude un'azione veloce delle croate. Italia-Croazia 2-2 5.01 Finisce sulla base del palo il tiro di Ranalli. 5.46 Gooooooool! Chiara Ranalli spiazza il portiere avversario dai 5 metri e per la prima volta orta avanti il Setterosa. Italia-Croazia 2-1. 5.46 Azione in fotocopia a quella del gol con l'Italia che torna da Cocchiere, che questa volta subisce fallo e guadagna un rigore. 6.01 L'Italia esce bene dalla prima inferiorità della partita con Gant nel pozzetto.

