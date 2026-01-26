LIVE Italia-Croazia 18-10 Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | il Setterosa prova ad ampliare il vantaggio

Segui in tempo reale l'incontro tra Italia e Croazia, valido per gli Europei di pallanuoto femminile 2026. La partita si sta svolgendo oggi, 18 ottobre, con il Setterosa impegnato a consolidare il vantaggio. Aggiorna la diretta per ricevere le ultime novità e risultati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1.04 Sulla traversa il tiro di Pesic, poi blocca Santapaola appena entrata tra i pali 1.25 Goooooooooool!! Azione veloce delle azzurre che servono bene Papi, la quale ha molto spazio a disposizione per trovare la rete. Italia-Croazia 18-10 1.39 Gol di Nina Medic che sfrutta la presenza di Ranelli nel pozzetto. Italia-Croazia 17-10. 2.01 Gooooooooool Tabaniiiiiiiiii!! L'Italia lavora in superiorità numerica per aprire uno spazio sul secondo palo della propria numero 2 che trova la rete. Italia-Croazia 17-9 2.29 Gol di Jelena Butic che con una bella parabola supera Condorelli.

