LIVE Italia-Croazia 1-1 Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | Cocchiere trova la prima rete del match

Segui in tempo reale l'incontro tra Italia e Croazia, valido per gli Europei di pallanuoto femminile 2026. La partita è attualmente in corso, con il punteggio di 1-1. Chiara Ranalli ha segnato il primo gol, portando momentaneamente avanti il Setterosa. Clicca sul link per gli aggiornamenti live e le ultime novità sulla gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.46 Gooooooool! Chiara Ranalli spiazza il portiere avversario dai 5 metri e per la prima volta orta avanti il Setterosa. Italia-Croazia 2-1. 5.46 Azione in fotocopia a quella del gol con l’Italia che torna da Cocchiere, che questa volta subisce fallo e guadagna un rigore. 6.01 L’Italia esce bene dalla prima inferiorità della partita con Gant nel pozzetto. 6.36 Gooooool. Ancora palla al centro per Cocchiere, che si gira, si avvicina alla porta e trova subito la rete del pareggio. Italia-Croazia 1-1. 6.50 Iva Rozic sfugge alla marcatura di Veronica Gant e si ritrova a tu per tu con Condorelli, che nulla può. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Croazia 1-1, Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: Cocchiere trova la prima rete del match Approfondimenti su italia croazia LIVE Italia-Croazia, Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: inizia il cammino del Setterosa, tornano Tabani e Marletta Benvenuti alla diretta testuale di Italia-Croazia, match valido per gli Europei di pallanuoto femminile 2026. LIVE Italia-Croazia, Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via della partita Benvenuti alla diretta testuale dell'incontro tra Italia e Croazia, valido per gli Europei di pallanuoto femminile 2026. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: LIVE Italia-Croazia 13-10, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: il Settebello è tornato! Azzurri in semifinale!; Dove vedere Italia-Croazia di pallanuoto agli Europei in tv e streaming; Europei di Belgrado. Grecia-Italia 15-13. Mercoledì c'è la Croazia; Sì Settebello, semifinale europea! Croazia regolata 13-10, ora la Serbia. LIVE Italia-Croazia 13-10, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: il Settebello è tornato! Azzurri in semifinale!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.32 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 19.30 ... oasport.it LIVE Italia-Croazia, Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: inizia il cammino del Setterosa, tornano Tabani e MarlettaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Croazia, Europei pallanuoto femminile 2026, il ... oasport.it L’Italia si conferma tra le prime quattro d’Europa. Batte la Croazia 13-10 nella partita decisiva e venerdì 23 gennaio alle 20:30 alla “Belgrade Arena” sfida in semifinale la Serbia campione olimpica - facebook.com facebook Pallanuoto, l'Italia batte la Croazia 13-10 e va in semifinale agli Europei di Belgrado x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.