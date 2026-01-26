LIVE Australian Open | Musetti-Fritz chi vince ai quarti sfida Djokovic

In diretta dagli Australian Open, si disputano gli ottavi di finale con Musetti-Fritz e Sinner-Darderi. Prima del derby italiano tra Sinner e Darderi, Lorenzo Musetti affronta l'americano Fritz, attualmente al nono posto nel ranking ATP. Il risultato di questa sfida determinerà chi si avvicinerà alle fasi decisive del torneo, con attenzione rivolta anche alla partita tra Sinner e Darderi.

Perfetto equilibrio nei precedenti fra i due tennisti: tre vittorie a testa, con l'americano che ha avuto la meglio nell'ultimo confronto, a novembre, alle ATP Finals di Torino (vittoria in due set 6-3 6-4). Sfida interessante anche in chiave ranking: Fritz è attualmente nono, mentre Musetti occupa la quinta posizione con la speranza, dovesse fare ancora strada nel torneo, di chiudere l'avventura australiana al terzo posto mondiale. Gli Australian Open 2026 sono trasmessi in Italia in diretta sui canali di Eurosport, disponibili su HBO Max, Discovery+, DAZN, TimVision e Prime Video Channels. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Australian Open 2026, esame derby per Sinner e sfida contro Fritz per Musetti: in palio i quarti di finaleLunedì agli Australian Open 2026 vede protagonisti Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, impegnati in incontri di qualificazione ai quarti di finale.

Australian open: Alcaraz batte Paul e va ai quarti. Domani Sinner-Darderi nel derby. E Musetti contro FritzCarlos Alcaraz ha conquistato la qualificazione ai quarti di finale degli Australian Open, superando Tommy Paul.

