LIVE alle 8 Sinner-Darderi | il derby azzurro vale i quarti a Melbourne

Alle ore 8, appuntamento con il live del match Sinner-Darderi, un derby italiano negli ottavi di finale a Melbourne. In gioco, la qualificazione ai quarti del torneo australiano, con il numero 2 del ranking ATP che affronta l’italoargentino per la prima volta al quarto turno in Australia. Segui l’evento in tempo reale per aggiornamenti e risultati di questa sfida significativa nel circuito maschile.

ha scelto il relax Jannik Sinner dopo i problemi fisci avuti nei sedicesimi. Solo un allenamento leggero a porte chiuse senza sparring partner. Darderi invece ha svolto un programma intenso di un’ora sul campo 10 Dopo Spizzirri, la vittoria di Sinner sarebbe la diciottesima di fila per l'azzurro che ha vinto le ultime due edizioni Le partite dell'Australian Open 2026 sono trasmesse in Italia in diretta sui canali di Eurosport, disponibili su HBO Max, Discovery+, DAZN, TimVision e Prime Video Channels. Diretta su gazzetta.it . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Sinner-Darderi, orario e dove vedere il derby azzurro agli Australian Open: la vittoria vale l'accesso ai quartiJannik Sinner sfida Luciano Darderi negli ottavi di finale degli Australian Open, un derby italiano che determinerà l'accesso ai quarti di finale.

Sinner-Darderi, nel derby d'Italia a Melbourne ci sono i quarti in palio: il pronosticoNel match tra Sinner e Darderi a Melbourne, si decide l'accesso ai quarti di finale.

