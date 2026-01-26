Lite tra padre e figlio intervengono i carabinieri Poi il giovane prende a pugni anche i militari

Una domenica in famiglia si è trasformata in un episodio di tensione, con intervento dei carabinieri di Casumaro chiamati per una lite tra padre e figlio. Durante l’intervento, il giovane ha aggredito i militari, colpendoli con pugni. L’episodio ha portato all’arresto del 25enne, accusato di lesioni, violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

E’ quanto accaduto nella frazione del comune di Cento, quando una pattuglia in transito, allarmata dalle grida di due persone che stavano discutendo animatamente davanti casa, ha deciso di fermarsi per interrompere la disputa. Quell’intromissione però al più giovane dei due non è piaciuta affatto e, così, ha iniziato a minacciare i componenti dell’equipaggio che stavano tentando invano di calmarlo. In breve tempo, dalle parole il ragazzo è passato ai fatti colpendo uno dei carabinieri con un pugno al torace e continuando a rivolgere minacce ai presenti. A quel punto i militari dell’Arma, per evitare che il comportamento degenerasse ulteriormente, hanno proceduto ad immobilizzarlo, dichiarandolo poi in arresto per lesioni, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Approfondimenti su lite padre

Una normale lite familiare è sfociata in un episodio di violenza, con il figlio che si è scagliato contro il padre e ha successivamente aggredito i carabinieri intervenuti.

Il 6 novembre a Casteldaccia, una lite tra due famiglie per un parcheggio si è trasformata in una rissa con calci, pugni e colpi di bloccasterzo.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su lite padre

Argomenti discussi: Cosa c'è dietro la lite fra Valentino Rossi e papà Graziano: la diagnosi di Alzheimer, l'idea del matrimonio, l'isolamento; Lite tra Valentino e il padre, si va verso l'archiviazione. E la mamma: Ambra? Se Graziano fosse stato un falegname...; Lite in casa Rossi, Valentino denuncia la compagna del papà; Non sgridate così vostro figlio, lite al ristorante finisce con un pestaggio.

Sarno, padre accoltella il figlio dopo furiosa lite in casa: denunciato per lesioniDramma tra le mura di casa, giovane accoltellato brutalmente dal padre. Prima le urla, poi, i fendenti. Il ragazzo è arrivato in ospedale in codice rosso con un polmone ... ilmattino.it

Rissa tra 14enni, i genitori di una ragazzina colpiscono l'altra con pugni e schiaffi: il video choc finisce sui socialLa lite iniziata tra le due minorenni è sfociata in una rissa che ha coinvolto i genitori di una delle due È iniziata come una lite tra ragazzine quattordicenni, poi sono intervenuti i genitori e la ... leggo.it

Marzabotto, aggredisce il padre: 24enne arrestato dai Carabinieri e sottoposto a braccialetto elettronico Marzabotto (BO), aggredisce il padre durante una lite: 24enne arrestato dai Carabinieri per maltrattamenti. Disposto il divieto di avvicinamento con bracc - facebook.com facebook