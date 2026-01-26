L’Italia si avvicina nuovamente alla Three Seas Initiative, un progetto geopolitico europeo che mira a rafforzare la cooperazione tra i paesi dell’Europa centrale e orientale. La recente risoluzione della Commissione Affari Esteri apre alla possibilità di adesione italiana, richiamando un interesse storico per questa regione. Questa evoluzione rappresenta un elemento importante nel contesto delle strategie di integrazione e sicurezza dell’Unione Europea.

Roma, 26 gen – La risoluzione approvata in Commissione Affari Esteri che apre alla possibile adesione italiana alla Three Seas Initiative pone una questione che va oltre la cronaca parlamentare. Riguarda il posizionamento dell'Italia nella trasformazione della geografia politica ed economica del continente. L'Iniziativa dei Tre Mari, nata come piattaforma di cooperazione tra Stati dell'Unione Europea compresi tra Mar Baltico, Adriatico e Mar Nero, è divenuta negli anni un dispositivo di riequilibrio infrastrutturale e strategico all'interno dell'Europa. Per capirne la portata occorre però guardare in due direzioni: nello spazio e nel tempo.

© Ilprimatonazionale.it - L’Italia nel Trimarium: ritorno di una costante geopolitica europea

