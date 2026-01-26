L' ira degli svizzeri | la verità su Crans

La scarcerazione di Jacques Moretti, gestore del locale Le Constellation a Crans-Montana, ha suscitato reazioni in Svizzera. La notizia arriva in un contesto drammatico, in cui nella notte di Capodanno sono morte sei giovanissime e altre stanno lottando per la vita. Questa vicenda ha riacceso il dibattito pubblico sulla giustizia e sulla sicurezza, suscitando forte emozione e preoccupazione nella comunità locale e nazionale.

La scarcerazione di Jacques Moretti, gestore insieme alla moglie Jessica del locale Le Constellation di Crans-Montana ha scosso il nostro Paese, che in quella tragica notte di Capodanno ha perso sei giovanissime vite mentre altre stanno ancora combattendo per la propria sopravvivenza. Moretti è libero su cauzione perché una persona a lui vicina, probabilmente un amico, ha pagato i 200 mila franchi (circa 215 mila euro) fissati dal giudice: una cifra quasi irrisoria per un Paese come la Svizzera e per la carneficina di quaranta giovanissimi, a cui si aggiungono gli oltre cento feriti. Si è creata una frattura tra l'Italia e la Svizzera, l'ambasciatore è stato richiamato a Roma e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni non ha esitato ad alzare la voce in difesa dei nostri cittadini davanti a una decisione che appare come un affronto al dolore delle famiglie colpite da questa tragedia e alla loro sacrosanta richiesta di arrivare ad avere una giustizia giusta e trasparente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

“Svizzeri irrigiditi e frettolosi per la nostra presenza”, il sopralluogo degli inviati italiani e i dubbi sulle indagini sul rogo di Crans-MontanaDurante il sopralluogo effettuato tra il 4 e il 5 gennaio 2026 a Crans-Montana, gli investigatori svizzeri si sono mostrati visibilmente irritati e frettolosi a causa della presenza degli inviati italiani.

Dritto e Rovescio, ira-Dalla Chiesa su Crans Montana: "Come li hanno lasciati morire"Rita Dalla Chiesa ha commentato su Rete 4 la tragedia di Crans-Montana, esprimendo il suo dispiacere per come le vittime siano state lasciate sole in quella notte drammatica.

