L’invasione degli animali in piazza | festa e benedizione

Ogni anno, piazza del Popolo accoglie con semplicità e rispetto la tradizionale benedizione degli animali in occasione della festa di Sant’Antonio Abate. Un momento di condivisione e attenzione verso gli animali, che si ripete con familiarità e senso di comunità, mantenendo viva una tradizione radicata nel tempo.

Anche quest’anno piazza del Popolo gremita per la tradizionale benedizione degli animali in occasione della festa del loro protettore Sant’Antonio Abate. Tanti gli animali presenti, oltre 40 cavalli, molti cani, gatti, asini, pesciolini, conigli mentre Enrico Boccalini dell’azienda Linfa aveva addirittura un gallo razza Bramha della Colombia ed un porcellino d’India. Tutti hanno ricevuto la benedizione da parte di padre Aldo Marinelli del convento dei frati minori di san Giovanni. Alla cerimonia ha preso parte anche il Liceo Artistico Mengaroni con la dirigente scolastica Serena Perugini, che, insieme alle docenti, ha distribuito un segnalibro realizzato dagli studenti in occasione delle celebrazioni di Sant’Antonio, nell’ambito del progetto LabLab, coordinato dalle docenti Berarducci, Copparoni e Galeazzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

