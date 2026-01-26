L’intervista Lucarelli gioisce | Grinta e coraggio Senza scomporsi

L’intervista con Lucarelli mette in luce la determinazione della Pistoiese, che conquista la quarta vittoria consecutiva in campionato, segnando la sua continuità nel rendimento. Con un atteggiamento di grinta e coraggio, l’allenatore sottolinea l’importanza di mantenere la calma e la concentrazione, elementi chiave nel percorso della squadra. Questa serie positiva riflette l’impegno e la crescita del team, consolidando la posizione in campionato e rafforzando la fiducia nel percorso futuro.

La Pistoiese di Lucarelli vince ancora: quarta gioia di fila in campionato, sesta in tutte le competizioni. Un successo di grinta e carattere, come ha sottolineato il tecnico livornese: "Subire gol dopo nemmeno un minuto avrebbe potuto farci molto male - ha evidenziato Lucarelli - ma non ci siamo scomposti, abbiamo continuato a giocare il nostro calcio, creando più di dieci occasioni e quattro palle gol nitide nel primo tempo. Reagire in questo modo non era scontato, soprattutto di fronte a una squadra preparata come il Sangiuliano City. Ringrazio i miei ragazzi che hanno dimostrato fame e voglia di vincere, ma ringrazio anche i tifosi, che ci hanno sostenuto e trascinato dall’inizio alla fine". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

L’intervista. Lucarelli sicuro: "Il nostro modulo è questo 4-3-3»In questa intervista, Lucarelli commenta la vittoria della sua squadra, la terza consecutiva, evidenziando sia la soddisfazione per il risultato sia la volontà di affrontare con attenzione i margini di miglioramento.

