L' intervento di Houellebecq | Dal diritto al dovere di morire

L'intervento di Houellebecq, “Dal diritto al dovere di morire”, affronta il tema del divieto di uccidere come un principio concreto e non semplicemente religioso o tradizionale. La riflessione invita a considerare il valore e le implicazioni etiche della vita umana, andando oltre le convenzioni sociali e morali. Un testo che stimola una analisi approfondita sul rispetto e i limiti della vita, guardando alle questioni etiche con prospettiva critica e sobria.

Il divieto di uccidere non è un principio astratto. Non è un retaggio religioso né un riflesso arcaico volto a rassicurare le coscienze turbate. E' un fatto di civiltà. Viene posto un limite all'onnipotenza sia degli individui che dello stato. Una linea minima, senza la quale tutto diventa gradualmente negoziabile: il valore di una vita, il momento della sua fine, l'opportunità della sua conclusione. Una società che inizia a organizzare la morte dei suoi membri più vulnerabili cessa gradualmente di credere nel valore intrinseco della vita umana". Così scrive Michel Houellebecq nel Journal du dimanche assieme a Laurent Frémont, docente presso Sciences Po Paris, ed Emmanuel Hirsch,professore emerito di etica medica all'Università Paris-Saclay. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - L'intervento di Houellebecq: "Dal diritto al dovere di morire"

