L' Interact Forlì Tre Valli premiato a Cervia per l’impegno nella solidarietà e nell' inclusione

L'Interact Forlì Tre Valli è stato premiato a Cervia dalla Società Culturale Menocchio per il suo impegno nel campo della solidarietà e dell’inclusione sociale. L’attestato riconosce il contributo del club giovanile nel promuovere iniziative volte a favorire l’integrazione e la coesione comunitaria. Un riconoscimento che sottolinea l’importanza di azioni concrete a sostegno di un insieme di valori fondamentali per una società più solidale.

