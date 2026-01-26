L' intelligenza artificiale può scatenare deliri psicotici?

L'uso dei chatbot e delle intelligenze artificiali sta crescendo rapidamente, ma quali sono i rischi per chi soffre di disturbi psicotici? Uno psichiatra canadese evidenzia come questi strumenti possano, in alcune circostanze, contribuire a rafforzare i deliri psicotici. È importante comprendere i possibili effetti e adottare un approccio consapevole nell'interazione con le tecnologie AI, specialmente per le persone vulnerabili.

Alcuni pazienti arrivano dal medico convinti che ChatGPT sia senziente. Altri raccontano che l'intelligenza artificiale comunica loro verità segrete o che controlli i loro pensieri. Altri ancora sono certi di collaborare con la macchina a una missione speciale. Episodi del genere si stanno moltiplicando, tanto che in Canada un uomo ha citato in giudizio OpenAI sostenendo che l'uso del chatbot gli avesse causato deliri. Ma si può parlare di psicosi da intelligenza artificiale? Alexandre Hudon, psichiatra e ricercatore all'Université de Montréal (Canada), dice che per ora no, non può. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

