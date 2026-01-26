L’India dopo il Mercosur | l’Europa rafforza l’offensiva commerciale

L’Unione Europea si avvicina a un nuovo accordo di libero scambio con l’India, con incontri programmati a Nuova Delhi tra i vertici europei e le autorità indiane. Questo passo rappresenta un consolidamento delle relazioni commerciali tra le due entità, in un contesto di crescente attenzione alle dinamiche globali. La discussione si focalizzerà su temi di commercio, sicurezza e difesa, segnando un’importante fase di collaborazione bilaterale.

Giorni caldi per l’ Unione Europea, che si prepara a concludere un nuovo, importante accordo di libero scambio con l’India: martedì 27 febbraio la presidente della Commissione Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa saranno a Nuova Delhi per discutere nel forum bilaterale Ue-India dedicato a commercio, sicurezza e difesa. Gli accordi commerciali di India e Ue. Quattro anni di intese discussioni, iniziate nel 2022, potrebbero concludersi con un accordo bilaterale di libero scambio in grado di sommarsi al recente patto col Mercosur nel dettare una strategia commerciale chiara di apertura. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Dopo il Mercosur, Bruxelles accelera il negoziato commerciale con l'IndiaDopo l'approvazione dell'accordo tra l'Unione europea e il Mercosur, Bruxelles intensifica i negoziati commerciali con l'India.

Dopo il Mercosur l?Europa punta sull?India: le due economie valgono il 25% del Pil globaleDopo l'accordo con il Mercosur, l'Europa si concentra sull'India, una delle economie più rilevanti a livello globale.

