L’Idomeneo raccoglie consensi Una ’prima’ ostica ma vincente Abbado sempre saldo e volitivo

L’inaugurazione della stagione lirica bolognese con Idomeneo di Mozart ha ricevuto un riscontro positivo, attestando la qualità della programmazione del teatro Comunale. La produzione, diretta da Claudio Abbado, ha riscosso consenso per l’interpretazione fedele e la cura dei dettagli, confermando l’impegno del teatro nel proporre spettacoli di livello. La rappresentazione rimarrà in scena fino al 1º febbraio, offrendo al pubblico un’occasione di ascolto e visione di alto profilo.

Ha suscitato generale soddisfazione lo spettacolo che sabato sera inaugurava la stagione lirica bolognese con Idomeneo di Mozart (in replica al Comunale Nouveau fino al 1º febbraio), mettendo una sorta di sigillo di garanzia sulla programmazione della nuova gerenza del Teatro. La scelta di un titolo di pur non semplice ascolto si è rivelata vincente e l’esecuzione è stata accolta al suo termine da applausi incondizionati per tutti. Merito in primo luogo delle masse artistiche, giunte all’appuntamento particolarmente motivate. Orchestra concentratissima, sotto la guida salda e volitiva di Roberto Abbado, che ha imposto tempi sempre molto serrati, sonorità piene e vibranti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

TCBO, un Idomeneo "metafisico" diretto da Roberto Abbado inaugura la Stagione d'Opera 2026 "Verso Itaca"

