Lichtsteiner si siede su una panchina prestigiosa | ecco dove allenerà l’ex terzino della Juventus C’è il comunicato ufficiale
Lichtsteiner, ex terzino della Juventus, ha annunciato la sua nuova posizione in un ruolo di allenatore. Dopo aver concluso la carriera da calciatore, si siede ora su una panchina di prestigio, confermando la sua volontà di proseguire nel mondo del calcio. La notizia è stata comunicata ufficialmente, segnando un passo importante nel suo percorso professionale.
Lichtsteiner si siede su una panchina prestigiosa: ecco dove allenerà l’ex terzino della Juventus. C’è anche il comunicato ufficiale del club. La Juventus osserva sempre con grande orgoglio l’evoluzione professionale di chi ha incarnato lo spirito bianconero sul campo per anni. È il caso di Stephan Lichtsteiner, che da oggi inizia il capitolo più importante della sua seconda vita calcistica: l’ FC Basilea 1893 ha nominato ufficialmente l’ ex terzino come nuovo allenatore della prima squadra. Una scelta coraggiosa e lungimirante per il club elvetico, che ha deciso di blindare il 42enne con un contratto a lungo termine fino all’estate 2029. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
