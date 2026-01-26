Liceo Mancini | la Provincia approva il progetto da 13 milioni

La Provincia di Avellino ha dato il via libera al progetto di ristrutturazione del Liceo Scientifico “Mancini”, del valore di 13 milioni di euro. L’intervento prevede interventi di adeguamento sismico e miglioramento energetico, con l’obiettivo di garantire maggior sicurezza e sostenibilità alla struttura. La realizzazione di queste opere rappresenta un passo importante per il miglioramento delle condizioni dell’edificio e per la tutela degli studenti e del personale scolastico.

Approvato il progetto di adeguamento sismico ed efficientamento energetico del Liceo Scientifico "Mancini" di Avellino. La Provincia ha dato semaforo verde al Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) relativo all'intervento di adeguamento sismico e miglioramento della classe energetica. Il piano, finanziato nell'ambito del PR Campania FESR 2021–2027, Asse 2, Obiettivi Specifici 2.1 e 2.4, Azioni 2.1.3 e 2.4.4 per complessivi 13.156.402,01 di euro, rappresenta un investimento strategico finalizzato a garantire maggiori livelli di sicurezza, sostenibilità e qualità degli spazi scolastici.

