L' Ice sarà a Milano per le Olimpiadi la conferma di Fontana | Scorteranno Vance e Rubio

L'Ice sarà presente a Milano durante le Olimpiadi, come confermato dal governatore della Lombardia, Attilio Fontana. Gli agenti dell'Immigration and Customs Enforcement statunitense supporteranno esclusivamente le attività di sicurezza legate all'evento, con il compito di scortare Vance e Rubio. La presenza dell'Ice si inserisce nel quadro delle misure di sicurezza adottate per garantire il regolare svolgimento delle Olimpiadi.

Il governatore ha confermato la presenza degli agenti dell'Ice in città per le Olimpiadi aggiungendo però che ciò che sta accadendo negli Usa "non riguarda assolutamente il nostro Paese" L'Ice arriverà a Milano per le Olimpiadi. Lo ha confermato, dopo le voci dei giorni scorsi, il governatore della Lombardia Attilio Fontana, a margine di un evento in Regione, spiegando che gli agenti dell'Immigration and Customs Enforcement (Ice) statunitense si occuperanno esclusivamente di controllare il vice presidente J.D. Vance e il segretario di Stato Marco Rubio, che saranno a Milano per la cerimonia di apertura di giovedì 6 febbraio.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Il sindaco di Milano, Giuseppe Fontana, conferma che la presenza di misure di sicurezza durante gli eventi di Milano-Cortina sarà limitata e esclusivamente finalizzata alla protezione di figure di alto profilo come il vicepresidente americano Vance e il segretario di Stato Rubio.

