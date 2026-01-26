L’hanno ritrovata Svolta sulla 20enne Nicole Pardo sparita da giorni | gli sviluppi sul caso

È stata ritrovata la giovane Nicole Pardo, scomparsa da alcuni giorni. La notizia rappresenta un importante sviluppo nel caso che aveva suscitato preoccupazione e attenzione sia a livello nazionale che internazionale. Restano da chiarire i dettagli e le circostanze del ritrovamento, mentre le autorità continuano a indagare sulla vicenda.

La vicenda ha scosso tutto il web nel giro di poche ore, trasformandosi rapidamente in un caso seguito con apprensione anche fuori dai confini nazionali. Pochi giorni fa la 20enne influencer molto nota sui social è stata minacciata con una pistola e rapita in pieno giorno nello Stato di Sinaloa. Il sequestro è avvenuto davanti a testimoni e in un contesto urbano, alimentando fin da subito un clima di forte allarme. A rendere la storia ancora più inquietante è stato il video del rapimento, circolato online e diventato virale in brevissimo tempo. Le immagini, registrate dalle telecamere del suo veicolo Tesla, mostravano diversi uomini armati e con il volto coperto mentre costringevano con violenza la giovane a salire su un'auto parcheggiata accanto alla sua.

È stata ritrovata sana e salva l'influencer Nicole Pardo, rapita a Culiacán, nello Stato di Sinaloa.

