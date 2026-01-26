Una lezione di sopravvivenza proveniente dalle Prealpi comasche ci offre uno sguardo sulla vita degli uomini del Paleolitico medio. Attraverso il loro “kit” di strumenti e tecniche, possiamo comprendere meglio le strategie adottate per affrontare le sfide quotidiane di un’epoca antica e complessa. Questo approfondimento permette di apprezzare le capacità di adattamento e le conoscenze di allora, contribuendo a ricostruire un frammento di storia umana.

Dalle Prealpi comasche una scoperta ci racconta uno scorcio della vita degli uomini del Paleolitico medio. e del loro “kit di sopravvivenza“. Del resto spesso si trovavano ad avere a che fare con grandi orsi delle caverne ed essere ben attrezzati era fondamentale (e come dargli torto). Uno studio pubblicato sul Journal of Quaternary Science dall’Università di Ferrara in collaborazione con l’Università Statale di Milano ha infatti le sue radici nella grotta dell’Orso (o caverna Generosa), situata a 1.450 metri di altitudine nella zona della Valle Intelvi e del Monte Generoso (provincia di Como) dove negli anni sono riemersi centinaia di scheletri di orso e soprattutto 16 utensili in pietra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lezione di sopravvivenza

Leggi anche: Manuale di sopravvivenza milanese

Leggi anche: Le migliori serie di sopravvivenza su Netflix

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Lezione di sopravvivenza: non fare come Lara

Argomenti discussi: Blog | Parte a febbraio il corso AI Agent Survival Kit. Ecco tutto quello che c'è da sapere - Info Data; Attività di Educazione alla memoria, 130 studenti in sala del consiglio per la prima lezione del 2026; La musica contro l’orrore: il seminario sulla memoria tra lager e libertà; tylerdurdan*: BIS recensione.

Lezione di sopravvivenzaDalle Prealpi comasche una scoperta che ci racconta uno scorcio della vita degli uomini del Paleolitico medio. Che avevano il loro kit di sopravvivenza ... ilgiorno.it

Palermo e il jazz: la lezione di continuità del Brass GroupNei giorni scorsi Il Sole 24 Ore ha dedicato attenzione al Brass Group di Palermo con un articolo in cui c’è un dettaglio che vale più dei numeri, pur significativi, […] ... blogsicilia.it

LEZIONI DI SOPRAVVIVENZA IN FERRAMENTA con Amedeo & Giorgio LEZIONE 2: QUEL CHE COSTA MANCO Oggi parliamo di cacciaviti. Sì, proprio loro. Servono ad avvitare E anche a svitare Ce ne sono tanti Costano poco, ma se usi quello s - facebook.com facebook