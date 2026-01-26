L' ex latitante boss e gregari | chiesta la condanna per 64 appartenenti alla cosca di Porta Nuova

La Procura ha chiesto condanne per 64 appartenenti alla cosca di Porta Nuova, tra ex latitanti, boss e gregari, a meno di un anno dal maxi blitz che ha portato all’arresto di 180 persone. L’udienza davanti al giudice penale mira a definire le responsabilità di un gruppo criminale considerato tra i più influenti della città. La vicenda evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto alla criminalità organizzata.

A meno di un anno dalla loro cattura - avvenuta con il maxiblitz con 180 arresti messo a segno dai carabinieri l'11 febbraio scorso - per ben 64 tra boss e gregari di uno dei mandamenti più potenti della città, quello di Porta Nuova, la Procura ha chiesto condanne pesanti al gup che li sta processando tutti con il rito abbreviato. In cima alla lista c'è prima di tutto il nome dell'ex latitante Giuseppe Auteri, alias "Vassoio", che avrebbe preso in mano le redini della cosca dopo l'arresto di altri capi, ma anche i boss omonimi Tommaso Lo Presti, soprannominati "il lungo" e "il pacchione", Calogero Lo Presti e Gregorio Di Giovanni.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Mafia, la Procura chiede la condanna di 15 tra boss e gregari della cosca di Santa Maria di GesùLa Procura di Palermo ha richiesto la condanna di 15 persone, tra boss e gregari, appartenenti alla cosca di Santa Maria di Gesù.

In appello chiesta una condanna più pesante per l'autista del boss Matteo Messina DenaroIn sede di appello, la Procura generale ha richiesto una condanna più severa per Giovanni Luppino, l'autista di Matteo Messina Denaro.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Ryan Wedding è stato arrestato: l'ex snowboarder olimpico e boss del narcotraffico era fra i 10 uomini più ricercati dall'Fbi; Spedizione punitiva contro il ragazzo che aveva picchiato il figlio, il boss arrestato dopo tre settimane di latitanza; Arrestato Wedding, dalle Olimpiadi a re dei narcos; L'FBI arresta un ex olimpionico, 'boss' della droga, che avrebbe utilizzato criptovalute per trasferire i proventi.

Ryan Wedding è stato arrestato: l'ex snowboarder olimpico e boss del narcotraffico era fra i 10 uomini più ricercati dall'FbiWedding, 44 anni, è accusato di aver gestito un'organizzazione responsabile dell'importazione di circa 60 tonnellate di cocaina all'anno ... corriere.it

Arrestato Ryan Wedding, ex snowborder olimpico canadese e narcotrafficante. Era tra i primi dieci ricercati dall’FbiSu di lui pendeva una taglia di 15 milioni di dollari. Secondo la procuratrice generale Pam Bondi il suo giro d'affari che si aggirava sul miliardo di dollari l'anno ... msn.com

Acerra: 4 arresti per estorsione, il boss latitante dettava le regole in videochiamata, il pizzo anche sulle scuole dell'infanzia - facebook.com facebook

Fu arrestato assieme al boss latitante il 16 gennaio di tre anni fa fuori dalla clinica La Maddalena x.com