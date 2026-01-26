Analisi e pronostici sulla sfida Leverkusen-Villarreal, valida per la Champions League del 28 gennaio 2026 alle ore 21:00. I tedeschi, con 9 punti e ancora in corsa per la qualificazione, affrontano il Villarreal, già eliminato. In questa guida troverai formazioni, quote e previsioni per valutare al meglio l’esito della partita.

Il Leverkusen affronterà il Villarreal nell’ultima gara della fase campionato di Champions League: i tedeschi hanno 9 punti e sono al ventesimo posto ma vogliono scalare qualche posizione, perché sono molto fiduciosi di vincere contro un rivale già eliminato. I valenciani hanno ottenuto solo un punto e sono ultimi in classifica: una differenza di rendimento. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Leverkusen-Villarreal (Champions League, 28-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I tedeschi cercano la qualificazione

Pronostico Bayer Leverkusen vs Villarreal – 28 Gennaio 2026Nel cuore del UEFA Champions League, il 28 Gennaio 2026 alle 21:00, il BayArena accoglierà una sfida di grande interesse: Bayer Leverkusen contro Villarreal. news-sports.it

