L' evento Pandora x Bridgerton a Londra che mi ha fatta sentire come il Diamante di stagione

Lo scorso evento Pandora x Bridgerton a Londra ha unito eleganza e raffinatezza, offrendo un’esperienza unica ispirata alla celebre serie Netflix. La serata ha celebrato il lancio della nuova collezione di gioielli del marchio danese, creando un’atmosfera magica e sofisticata. In questo reportage, ripercorriamo i momenti principali di una serata che ci ha fatte sentire come il diamante di stagione.

Nessuno spoiler ufficiale, ma un'unica certezza: nella seconda parte della nuova release prodotta dalla vulcanica Shonda Rhimes, oltre a corsetti, piume e belletti, i protagonisti indosseranno una serie di monili creati appositamente per per l'occasione, con tutti i simboli più cari al mondo di Lady Whistledown. Ma andiamo con ordine. Qualche giorno fa sono stata invitata nella storica e sontuosa magione georgiana di Dartmouth House, nel cuore dell'elegante quartiere di Mayfair, che si è trasformata in un vero e proprio sogno a occhi aperti ospitando una versione contemporanea di un ballo in costume, con tanto di camerieri mascherati in livrea, abiti couture e e stanze affrescate allestite in perfetto stile Regency. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - L'evento Pandora x Bridgerton a Londra che mi ha fatta sentire come il Diamante di stagione Leggi anche: “Mi hai fatta sentire una seconda scelta nel giorno del mio compleanno. Ha preferito aiutare sua sorella a fare il trasloco che uscire con me, e mi ha pure dato dell’egoista”: lo sfogo su Reddit Hannah Dodd: da Bridgerton a Pandora, la nuova eroina romantica che parla (anche) Gen ZHannah Dodd, nota per il ruolo in Bridgerton, si affaccia ora nel mondo di Pandora, portando una nuova interpretazione di una figura romantica. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Inno all'amore, sulla nuova collezione Pandora x Bridgerton; Novità moda d'inverno: i gioielli Pandora e Bridgerton sono la nostra ultima fashion obsession; Novità Pandora per San Valentino; Il vaso di Pandora è una bomba per Stelina: emerge un video di Keijsi che bacia un'altra ragazza. Red carpet moment Alla world premiere di Bridgerton – Stagione 4, le attrici Claudia Jessie e Hannah Dodd hanno brillato con i gioielli Pandora, trasformando l’eleganza Regency in un racconto contemporaneo fatto di luce, dettagli e femminilità. Tra colli facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.