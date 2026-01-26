Levante torna a Sanremo con la sua musica e una nuova maturità, offrendo al pubblico un’interpretazione autentica e sincera della sua esperienza artistica. La cantante, alla sua terza partecipazione al festival, conferma il suo percorso di crescita, arricchito da progetti diversi e da un’intensa attività come attrice. Un momento di riflessione e rinnovamento nel panorama musicale italiano.

"Al Festival torno con il sorriso. Eurovision? Non andrei". La cantautrice si appresta a risalire sul palco dell'Ariston con una nuova maturità e racconta il suo brano in gara 'Sei Tu'. Ma rivela anche molto altro Al suo terzo festival di Sanremo dopo quelli del 2020 e 2023, Levante torna sul palco dell'Ariston con una nuova maturità. All’Adnkronos racconta il suo brano in gara Sei Tu, il nuovo album dedicato ai fallimenti d'amore, la sorprendente esperienza come attrice e una scelta netta e coraggiosa riguardo all'Eurovision. Torni a Sanremo per la terza volta. Con quale stato d'animo e quale Levante arriva su quel palco?"Lo stato d'animo è di puro entusiasmo. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Levante a cuore aperto: la vita, la canzone per Sanremo e la sorprendente esperienza come attrice

Approfondimenti su Levante Cantante

Sanremo 2026 si arricchisce della performance di Levante che interpreta

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Levante Cantante

Argomenti discussi: Levante a cuore aperto: la vita, la canzone per Sanremo e la sorprendente esperienza come attrice; Da Levante a Sinner: gli appelli per la Sicilia ferita; Levante a cuore aperto | la vita la canzone per Sanremo e la sorprendente esperienza come attrice.

Delfino Bianco x #ADV Una fiorentina a due passi dal mare Nel cuore di Sestri Levante ci siamo trovati davanti al dilemma eterno: pizza o carne E siccome scegliere è sopravvalutato… le abbiamo prese entrambe Due alternative, due esperienz - facebook.com facebook