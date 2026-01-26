L’Europa soffia a Trump l’energia eolica | annunciato un maxi-impianto da 100 gigawatt nel Mare del Nord

L’Europa sta rafforzando il proprio impegno nell’energia eolica, annunciando un maxi-impianto da 100 gigawatt nel Mare del Nord. Mentre negli Stati Uniti si discute delle limitazioni all’energia eolica, l’Unione europea prosegue con la transizione verso fonti di energia rinnovabile, puntando a aumentare la capacità e la sostenibilità del proprio sistema energetico.

Donald Trump lo ha detto più volte: negli Stati Uniti non c’è spazio per l’ energia eolica. E a prendersi una fetta di investimenti delle aziende del settore potrebbe essere l’Unione europea, che invece continua a tirare dritto sulla transizione verso fonti di energia pulita. Oggi, lunedì 26 gennaio, dieci Paesi del Vecchio Continente si sono dati appuntamento per firmare la «dichiarazione di Amburgo», che prevede l’impegno a realizzare progetti eolici offshore congiunti per una potenza complessiva di 100 gigawatt. Per rendersi conto della portata dell’annuncio, basti pensare che quella cifra equivale all’incirca all’attuale capacità di generazione elettrica di tutto il Regno Unito.🔗 Leggi su Open.online

A gennaio si svolgerà l'assemblea del Parco delle Foreste Casentinesi per discutere la proposta di installare un parco eolico con sei pale alte 200 metri vicino a Croce ai Mori.

Il nuovo impianto fotovoltaico di Milano Linate, realizzato dal Gruppo A2a e gestito da Sea, è ora attivo.

